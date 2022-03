Met zere lies en heup gaat Marie-Louise marathon in Amerika lopen: ‘Al ga ik kruipend over finish’

Oudewater­se raad wijkt voor gelegen­heid uit naar Hekendorp om te praten over sluiting basis­school

De extra raadsvergadering over de sluiting van de basisschool Goejanverwelle in Hekendorp is komende maandag ook in de Oudewaterse dorpskern zelf. De raad wijkt voor de gelegenheid uit naar verenigingsgebouw De Boezem.

16 maart