Michel vangt vluchtelingen op in zijn hotels: ‘In afgelopen maanden is hier een minidorp ontstaan’

Deze villa (met bruine kroeg) lijkt heel oud, maar je wordt voor de gek gehouden

In de huidige dure tijden met hoge energieprijzen is wonen in een oud karakteristiek huis niet altijd even fijn. Deze villa in Woerden biedt daar een oplossing voor. Het lijkt dankzij de glas-in-lood ramen, erkers en luiken een oude woning, maar in werkelijkheid is het pand pas in 1993 gebouwd. Het is voorzien van dubbelglas en op het dak liggen maar liefst 36 zonnepanelen.

