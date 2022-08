Middelland Noord krijgt straks een basisschool en sporthal: De Achtsprong naar nieuwe woonwijk

Kinderen die in de wijk Nieuw Middelland (noordelijk deel van het huidige bedrijventerrein) komen wonen, moeten wel in hun eigen buurt naar school kunnen. Dat betekent dat een van de bestaande basisscholen in Woerden gaat verhuizen naar deze nieuwe woon/werkwijk tussen het station en de A12. Dat blijkt uit de plannen voor investeringen in onderwijshuisvesting die naar de gemeenteraad zijn gestuurd. Die school is De Achtsprong.