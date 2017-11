Mijdrechtse actie: adopteer een militair limietpaaltje

Met de verkoop van marsepeinen limietpaaltjes zamelt de bakker geld in om de paaltjes te herstellen. Toen de banketbakker het verzoek kreeg om eetbare limietpaaltjes te maken voor de verkoop in de fortenwinkeltjes, aarzelde hij niet.

,,Ik ben een geschiedenisliefhebber en vooral geïnteresseerd in alles wat met de oorlog te maken heeft. Dit is een leuke actie.''



Praktisch gezien was het iets lastiger. ,,Het eerste verzoek was om de paaltjes van chocolade te maken, maar dat is eigenlijk niet te doen. De paaltjes zien er in het echt gehavend uit. Dat krijg je met chocolade niet voor elkaar. Bovendien moest het een product worden dat langer houdbaar is. Daarom hebben we gekozen om de limietpaaltjes van marsepein te maken. Dat is goed gelukt. Van elk doosje gaat één euro naar het herstel van de echte limietpaaltjes rondom de forten.''