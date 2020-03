Milly na mislukt tv-huwelijk weer op zoek naar liefde: 'Maar dit keer trouw ik niet’

Op 19 oktober 2018 gaf Scheel haar jawoord aan Joost. De man, die ze voor het eerst ontmoette voor het altaar, zou volgens wetenschappers een goede match zijn voor de creatieve en goedgebekte Woerdense. Hoewel ze het van de vijf deelnemende echtparen met afstand het langst volhielden, lukte het ook Joost en Milly niet om getrouwd te blijven. ,,Het was een gezamenlijk besluit om te scheiden, maar het kwam iets meer van zijn kant”, zegt Milly Scheel. Over de reden van de breuk wil ze niet veel kwijt. ,,Dat is iets van onszelf.”



De Woerdense snapt dat ze aan de Nijmegenaar gekoppeld werd. ,,We pasten goed bij elkaar, hebben dezelfde soort humor en vulden elkaar goed aan. Ruim een jaar hebben we op en neer gereisd om elkaar te leren kennen. Je doet natuurlijk extra je best het te laten slagen, maar het werkte uiteindelijk niet. We zijn nog wel bevriend.”