Minder boetes voor niet dragen helm op bromfiets

Het aantal boetes voor het zonder helm rijden op een bromfiets is vorig jaar gedaald. Tegen 311 boetes in 2020 staan er 255 in het afgelopen jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Van alle gemeenten in het Groene Hart spant De Ronde Venen de kroon. Daar werden vorig jaar 41 boetes van 95 euro uitgedeeld door de politie. Krimpenerwaard staat daar met 39 net onder, gevolgd door Woerden (36) en Alphen (34). Slechts in één gemeente was sprake van een (lichte) stijging: Montfoort. Daar werden vorig jaar zeven bekeuringen uitgedeeld, tegen zes een jaar eerder.

Ook voor het niet dragen van een helm op motorfietsen en bijvoorbeeld speed pedelecs zijn boetes uitgedeeld, maar die aantallen zijn te verwaarlozen. De daling van het aantal boetes in het Groene Hart steekt af tegen het landelijke beeld waar juist sprake is van een toename.

Het aantal boetes zegt niets over het daadwerkelijk rijden zonder helm. Uit de cijfers wordt niet duidelijk hoe vaak de politie controles uitvoert in de verschillende gemeenten. Het gaat alleen om de boetes die het CJIB heeft verstuurd. In totaal is landelijk vorig jaar ruim 1,7 miljoen euro betaald voor boetes voor het niet dragen van een helm.

Op onderstaande kaart is het aantal boetes per gemeente en per vervoermiddel te vinden.

