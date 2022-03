Minder geld voor raadslid dat zich afsplitst: critici gehakt maken van dit plan

Ze krijgen, als het voorstel wordt aangenomen, geen fractievergoeding van 1250 euro per jaar meer en moeten het stellen met 298 euro per raadszetel. Los daarvan is er nog een maandelijkse vergoeding (‘salaris’) van 1406 euro. In het voorstel van CDA en VVD blijft dat staan, want dat is landelijk geregeld. De Vereniging van Raadsleden is zeer kritisch op het idee.