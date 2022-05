Minder verkeersslachtoffers in provincie Utrecht, maar juist veel meer in Zuid-Holland; hoe scoort jouw gemeente?

Het aantal verkeersongevallen met slachtoffers is de laatste jaren in veel gemeenten behoorlijk gedaald. Zo is de veiligheid in de provincie Utrecht er het meest op vooruit gegaan. In Zuid-Holland nam het aantal ongevallen echter flink toe, met Waddinxveen als allergrootste stijger.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die verkeersbureau VIA aan deze site beschikbaar stelde. Het gaat om het aantal verkeersongevallen waarbij een of meer slachtoffers vielen tussen 2018 en 2021 vergeleken met de periode 2014-2017. In 198 Nederlandse gemeenten daalde dit aantal en in 144 gemeenten bleef het gelijk of steeg het.

Waddinxveen is de gemeente in het Groene Hart waar de stijging het grootst is. Daar is het aantal verkeersongevallen in vier jaar tijd met 138,6 procent gestegen. In de gemeente waren afgelopen jaar 37 ongevallen. In Kaag en Braassem is de veiligheid ook verslechterd door een stijging van het aantal verkeersongevallen met 97,9 procent.

In Alphen is het aantal ongevallen met slachtoffers over de afgelopen vier jaar met 77,8 procent gestegen. In Alphen waren echter in 2021 wel de meeste ongelukken: 148. In Gouda werden vorig jaar 102 ongelukken geregistreerd en is de stijging 44,6 procent.

Snorfietsen

Opvallend is dat de gemeenten in de provincie Utrecht het veel beter doen. In Woerden, De Ronde Venen, Montfoort en Oudewater daalde het aantal verkeersongevallen met slachtoffers zelfs. Het weren van snorfietsen van het fietspad zou een van de redenen hiervoor zijn, maar mogelijk speelt ook de coronapandemie een rol.

De daling was in De Ronde Venen (36,7 procent) het grootst, gevolgd door Woerden (22,9 procent), Montfoort (8,7 procent) en Oudewater (2,8 procent). Montfoort en Oudewater blijken sowieso veilige gemeenten om te wonen. Daar waren vorig jaar maar drie (Montfoort) en vier (Oudewater) ongelukken met slachtoffers.

