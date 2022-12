Minder water uit de kraan in deel Groene Hart

OP DE FIETS Als je deze route langs Pietje Potlood fietst moet je goed opletten dat je de draad niet kwijtraakt

Het is waar: de afgelopen week was het best een beetje raar weer om te gaan fietsen. We zijn zelfs twee keer op pad geweest voor ons rondje Bodegraven-Woerden-Bodegraven. De eerste keer was het echter zo mistig dat Pietje Potlood in de Meije nog maar nauwelijks zichtbaar was. Terug naar huis dus en hopen op betere tijden.

