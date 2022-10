Minder woninginbraken in het Groene Hart, maar in deze gemeenten níet

Behalve in Gouda was ook sprake van een toename in Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen en Montfoort. In de andere gemeenten is juist sprake van een daling. In Krimpenerwaard en Waddinxveen is zelfs sprake van een halvering, in de eerste gemeente is het een daling van 64 naar 31 en in de andere van 24 naar 11. In Woerden bleef het gelijk op vijftig inbraken.