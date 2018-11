Ministerie geeft toe: info gaswinning Woerden was niet compleet

Gouden Pollepel Zilt en zomers met een vleugje herfst

25 november JanZen Onder een nieuw regime weet dit Woerdense restaurant de kwaliteit op niveau te houden. De attente dame van dienst in de bediening heeft gastvrijheid hoog in het vaandel. In de keuken is ook alles dik in orde, zo blijkt van amuse tot en met toetje.