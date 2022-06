Missie in Libanon liet oud-militair Ruud niet los, nu wil hij eigen veteranendag in De Ronde Venen

,,Daar wilde ik naar toe. Niet helemaal vreemd. Mijn vader was militair en voor mij was het wel logisch dat ik in zijn voetsporen zou treden.’’



De 60-jarige Mijdrechter was boordschutter en groepscommandant. ,,Het moeilijkste was de terugkeer in Nederland. Anders dan tegenwoordig, was er geen opvang en begeleiding. Je zwaaide af, leverde je plunjebaal in en van de ene op de ander dag was je weer burger en moest je het allemaal zelf maar uitzoeken.’’