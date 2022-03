Monfoort heeft niet één, maar twee nieuwe informateurs: Iees hier wie het zijn

Het duo gaat vanaf dinsdag met alle partijen in de gemeenteraad praten en bij hen peilen wat hun voorkeuren voor een nieuwe coalitie zijn. Fractievoorzitter Rob Jonkers van Lokaal Montfoort, de grootste partij in Montfoort en winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen , heeft Jansen benaderd.

Kallen (69) was van 1995 tot 1999 lid van de Provinciale Staten van Utrecht en maakte van 1999 tot 2003 deel uit van Gedeputeerde Staten van Utrecht. Daarnaast was ze onder meer wethouder in Vianen en in Houten en waarnemend-burgemeester in IJsselstein.