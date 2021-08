Monsterfile op A12 tussen Utrecht en Den Haag na eenzijdig ongeluk: urenlange vertraging

Doorgaan traditione­le Woerdense Koeiemart komt in gevaar: ‘We mogen geen risico’s nemen’

25 augustus Of de traditionele Woerdense Koeiemart doorgaat, is zeer twijfelachtig. De coronacrisis gooit net als vorig jaar roet in het eten. Het gemeentebestuur en de organisatoren hebben er een hard hoofd in. ,,Toch is alle hoop nog niet verloren.” Mogelijk gaan onderdelen van de Koeiemart wel door.