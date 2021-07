Montfoort heeft Europese primeur: speciaal hout in plaats van rubberkorrels op kunstgrasvelden

hoe is het nu met? Een jaar geleden ging de emigratie van Boudewijn en Eva niet door vanwege corona. Hoe gaat het nu met ze?

12:28 Ze verkochten hun huis in Alphen, gaven hun baan op en stonden op het punt naar Spanje te emigreren, toen Nederland plotsklaps in lockdown ging. Daardoor zaten Boudewijn en Eva Vink-Huiskamp ruim twee maanden ‘vast’ op camping Polderflora in Alphen. En toen ze eindelijk in het Spaanse Mattaraña aanbelandden, wachtten hen daar weer nieuwe beproevingen.