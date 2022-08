Montfoort schreeuwt om nieuwe woningen: ‘Voor 2030 zeker duizend extra huizen nodig’

Het is al zeven jaar geleden dat er in Montfoort voor het laatst woningen zijn gebouwd. ,,Het tekort aan woningen is groot. Wij willen processen om tot woningbouw over te gaan versnellen”, zegt Jonkers, die ook beseft niet overal invloed op te hebben. ,,We hebben minder grip op bijvoorbeeld de stikstofproblematiek en de vraag naar huisvesting voor statushouders.”

Het betekent dat het al bestaande woningbouwprogramma en de woonvisie aangepast moeten worden. ,,Nog in deze bestuursperiode zullen die geactualiseerd worden”, zegt de wethouder. Hierin wordt dus het plan voor huisvesting van arbeidsmigranten opgenomen.

,,Wij zien dat jongeren in onze gemeente”, voegt burgemeester Petra van Hartskamp toe, ,,geen passende woning kunnen vinden en naar elders vertrekken. Dat is nadelig voor het sociale leven in Montfoort. Onze jongeren zijn actief en organiseren veel. Wij weten ook dat velen graag in Montfoort willen blijven wonen.”

Goede hoop

Jonkers heeft al gesprekken gevoerd met het provinciebestuur om ook in het buitengebied, de zogeheten rode contouren, te mogen bouwen. ,,Die gesprekken gaan goed. Ik heb goede hoop”, zegt hij optimistisch. Aanvankelijk was de woningbehoefte in zijn gemeente ongeveer duizend extra woningen tot 2040. Nu ziet hij dat dit aantal al voor 2030 nodig is. De Bleek, zuidwest Montfoort, is vooralsnog de grootste bouwlocatie en ook bij de Doeldijk moet er straks gebouwd worden.

Verder overweegt het gemeentebestuur invoering van startersleningen. Een wens die de gemeenteraad eerder had om het aanbod van betaalbare huizen beter te kunnen verdelen onder starters op de woningmarkt.

