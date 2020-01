Montfoorter wil wereld veroveren met gezonde snackautomaat: ‘Al interesse vanuit Coca-Cola en New York’

Iedereen kent ze: de ‘snoepautomaten’ in scholen, zwembaden en stationshallen. Je gooit er wat muntgeld in en daar is je zakje chips of chocoladereep. Deze zogenoemde vending machines zijn volgens Patrick Stooker (32) niet meer van deze tijd. ,,Wie heeft er tegenwoordig nog muntgeld op zak of überhaupt nog een portemonnee bij zich?”

Gefascineerd door de ouderwetse werking van deze machines en gezondere voeding, bedacht Stooker een alternatief: de Junea. ,,In mijn vorige bedrijf hadden we zo’n ouderwetse kartonnen snackbox waar je een euro in een bakje doet en dan wat lekkers kunt pakken.” Een leuk concept, vindt Stooker, maar wel met wat minpunten. Zo gaat het uit van eerlijkheid van de werknemer. ,,Maar zelfs in kleine bedrijven blijken er wel eens knopen en paperclips in plaats van muntgeld in het bakje te zitten.”