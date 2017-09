Montfoortse wijk in de ban van bijtgrage pitbull die andere hond doodde

,,Als ik zie dat de deur openstaat, loop ik een blokkie om met m'n hond'', zegt een van de buurtgenoten. De angst voor 'het beest' in de wijk is groot. Vorige week heeft de pitbull van het gezin in een van de huurappartementen in de Montfoortse wijk bij het Knopenbad het hondje Bobby doodgebeten. De eigenares van de kleine hond, is een oudere vrouw. Vier jaar geleden zou Bobby ook al eens te pakken zijn genomen door de pitbull van het gezin. Het hondje was daar toen goed van hersteld.

,,Het is al eerder gebeurd'', zegt een buurtgenote, die niet met haar naam in de krant wil: ,,Het ging toen om een hondje dat opgeleid werd tot hulphond. Het is niet iets waar wij hier in de wijk vrolijk van worden.'' Veel wijkbewoners kennen het probleem in de bewuste straat maar willen er alleen anoniem over praten. ,,Ik heb geen zin in dreigementen en agressie. Als je tegen die mensen ingaat, heb je zo een stomp op je neus te pakken.''

Pesterijen

De gemeente Montfoort zegt op de hoogte te zijn van de bijtincidenten, het gezin en de sfeer in de wijk. ,,Wij zijn er mee bezig'', klinkt het. ,,Er is onder meer contact met de vrouw van het hondje, maar ook met het bewuste gezin. Het is een privacygevoelig probleem. We kunnen er daarom niet uitvoerig op ingaan'', aldus een woordvoerster van de gemeente Montfoort.

Quote Het is een vreemd gezin. Die pitbull wordt zelden uitgelaten Het gezin zelf stelt dat juist zij het slachtoffer zijn van pesterijen uit de omgeving. De politie Midden Nederland wil niet reageren op de Montfoortse kwestie en kan evenmin bevestigen of er aangiftes lopen tegen de eigenaren van de pitbull. Een andere bewoner in de wijk, die eveneens anoniem wil blijven, zegt dat de sfeer in de wijk er niet beter op wordt. ,,Iedereen heeft het natuurlijk al op televisie gezien'', zegt hij. ,,We staan er weer fraai op als wijkbewoners.'' In Hart van Nederland was het een onderwerp in de uitzending van woensdagavond.

Bobby

Quote We staan er weer fraai op als wijkbewoners ,,De gemeente doet er niet veel aan, heb ik het idee. Het is wel bekend op het gemeentehuis. Velen vinden dat die hond afgemaakt moet worden, maar dat kan niet zomaar. Voor de eigenares van het hondje Bobby is het verschrikkelijk in ieder geval. Iedereen hier in de buurt kent haar. Het is een oude vrouw die haar hondje natuurlijk enorm mist'', zegt de man die z'n hond uitlaat in het plantsoentje. ,,Iedereen die hier z'n hond uitlaat, heeft ogen in z'n achterhoofd. Je let wel op of die pitbull er niet aan komt stuiven.''