Motorrijder (19) overleden na eenzijdig ongeval in Harmelen

'Vijftig jaar in ziekenhuis, ik heb het nooit erg gevonden'

11:30 Een halve eeuw werken in het Woerdense ziekenhuis. Dat is zeldzaam. De 64-jarige Gerda Bom heeft het in ieder geval zo lang uitgehouden. ,,Dan zal ik het wel naar m'n zin gehad hebben'', klinkt het nuchter. Ze begon als schoonmaakster in het Woerdense ziekenhuis. Nu deelt zij de maaltijden uit.