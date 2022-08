Na de vakantie gaat er meer geprikt worden tegen het apenpokkenvirus

De GGD’s zijn twee weken geleden begon met het vaccineren tegen het virus. Hiervoor zijn via de GGD, huisartsen en ziekenhuizen enkel speciale doelgroepen uitgenodigd die een hoog risico lopen ziek te worden van het virus. De regio Utrecht kent op dit moment 57 geregistreerde gevallen van monkeypox ofwel apenpokken, in regio West-Nederland zijn het er 176.

In heel Nederland is tot vrijdag 19 augustus bij 1087 mensen monkeypox geconstateerd. De meeste besmettingen zijn in Noord-Holland en Flevoland. Mensen krijgen één of twee prikken, afhankelijk van het feit of ze als kind een pokkenvaccinatie hebben gehad. Dan is één prik genoeg, anders volgt na minimaal 28 dagen een tweede.