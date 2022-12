Na twee jaar corona eíndelijk weer Top2000-kerkdiensten: ‘Meezingen mag’

Ds. Joost Schelling kijkt uit na twee jaar coronabeperkingen naar de twee Top2000-kerkdiensten eind december in de Kruiskerk in Woerden. Diensten zonder psalmen en gezangen, maar met popmuziek.

Top2000, popmuziek, in een kerk?

,,Eigenlijk is popmuziek niet heel veel anders dan de psalmen en gezangen. Het gaat bij allebei om liederen over liefde, relaties, vriendschap, hoop. En popmuziek klinkt misschien wat vreemd, maar ook psalmen en gezangen zijn geschreven op volkse melodieën. Alleen staan de popliederen van nu misschien wat dichter bij veel mensen. En verwacht echte popmuziek. Het is geen trucje om mensen binnen te krijgen. We maken gebruik van onze vaste band De Buren. En meezingen mag uiteraard.’’

Iets voor de jeugd?

,,Die trek je er zeker mee, maar ook ouderen en alles dat er tussen zit. Jazeker, ook mensen van 80 die hun kleinkinderen meenemen. Het gaat er vrijer aan toe dan tijdens een gewone kerkdienst. Door het laagdrempelige karakter trek je ook mensen die niet meer zo kerkelijk meelevend zijn. Er zijn meer Top2000-diensten in het land, maar wij geven ze wel een Woerden tintje. We staan nog een keer stil bij Woerden 650 jaar stad.’’

Is het alleen de dienst die om 20.00 uur begint en na afloop naar huis?

,,Het programma is breder. Buiten staat bijvoorbeeld een koffietuktuk, er is een photobooth en na afloop is er in de kerk een pubquiz en zijn tegen een kleine vergoeding een hapje en een drankje verkrijgbaar.’’

Waar komt het vandaan?

,,De Top2000-kerkdiensten zijn eigenlijk een verlengstuk van The Passion, het muziekproject op Witte Donderdag, vlak voor Pasen. Ook dat is een Bijbels verhaal omgeven met popmuziek. In Woerden hebben we de Top2000-diensten al sinds 2015. Het begon met één kerkdienst. Het werd zo druk, dat de brandweer er wat van vond. Nu is het twee avonden (woensdag 28 en donderdag 29 december, red.). Er zijn per avond 400 mensen welkom, dus vooraf reserveren via top2000kerdienst.nl/woerden is aan te raden. Vol is ook echt vol.’’

