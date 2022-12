Na vele keren dicht bij de titel is Erwin l’Ami eindelijk Nederlands kampioen schaken

Gert ging naar Irak om te hardlopen voor het goede doel: ‘We trainden bij 40 graden’

Gert Anker deed in september mee aan de Muskathlon in Irak. ,,Ik vond het bijzonder om met een Christelijke organisatie daar heen te gaan. Vooral omdat in Irak de Christelijke bevolking veel te lijden heeft gehad onder het regime van IS. Veel Christenen zijn gevlucht en degenen die achter zijn gebleven hebben dringend onze steun nodig.”

