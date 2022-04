Naar Nathan wil je blijven luisteren: scholier in landelijke finale Nationale Voorleeswedstrijd

eikenprocessierups Pas op! De jeukrups is er nú al: dat komt hierdoor

Het kriebelseizoen is weer begonnen. En volgens deskundige Arwin den Boer moeten we dit jaar eerder dan vorig jaar krabben. De eikenprocessierupsen zijn namelijk in het land. De relatief warme en vochtige winter is de oorzaak, zegt Den Boer van IVN-afdeling Woerden.

11:36