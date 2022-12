Naast het wild verschijnt er een explosie van kleur (en er is een toetje voor de zoetekauw én de kaaskop)

Einde aan gratis parkeren bij station Woerden, is dat wel overlegd?

Het idee om gratis parkeren bij het NS-station in Woerden te schrappen is amper gelanceerd, of Woerden&Democratie zet de hakken al in het zand. Is er al overlegd met buurtbewoners en wat moet de horeca in de nabijgelegen binnenstad er wel niet van denken?

2 december