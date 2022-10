Najaarsgolf lijkt op zijn retour, maar in deze gemeente in het Groene Hart zijn de meeste coronabesmettingen

De Ronde Venen is de gemeente met relatief de meeste coronabesmettingen. Het aantal besmettingen ligt met 128 onder dat van andere gemeenten in het Groene Hart. Afgezet tegen het aantal inwoners steekt deze Utrechtse gemeente met kop en schouders boven de andere uit.

Of het aantal besmettingen per gemeente in de regio is gestegen of gedaald, wordt niet duidelijk uit cijfers van het RIVM, maar landelijk gezien (die berekening is er wel) is sprake van een forse daling de afgelopen twee weken.

Absolute cijfers zeggen niet zoveel, want de ene gemeente is groter (of kleiner) dan de andere. Het RIVM berekent het aantal dan ook om per 100.000 inwoners. En dan staat De Ronde Venen met 285 bovenaan, gevolgd door Waddinxveen (258) en Gouda (252). Nieuwkoop is met 140 besmettingen per 100.000 inwoners hekkensluiter. Opgeteld kenden 1146 streekgenoten de laatste twee weken een coronabesmetting.

Najaarsgolf

Het RIVM twijfelt over het einde van de najaarsgolf. Dat komt volgens een woordvoerder door de ontwikkeling van nieuwe subvarianten van het omikronvirus. Vorige week meldde de Europese gezondheidsdienst ECDC dat een van die subvarianten, BQ.1, naar verwachting de komende tijd de overhand zal krijgen in Europa. Die variant zal waarschijnlijk leiden tot een toename van het aantal besmettingen, zo stelde de dienst.

Het RIVM ziet het aandeel van deze variant in Nederland al toenemen, meldt de woordvoerder. ,,Of dat ook betekent dat dit de dominantie variant zal worden is nog afwachten.”

Eerdere subvarianten van omikron waren ook al eens in opkomst, ,,maar dat zette dan niet door.”

Het Groene Hart steekt er met andere gemeenten in het land nog gunstig bij af. In de Gelderse gemeente Voorst werden de afgelopen twee weken relatief de meeste coronabesmettingen vastgesteld: 448 per 100.000 inwoners.

