Nep-bankmedewerker ontfutselt bankpas van oudere vrouw (80) en pint 4500 euro van haar rekening

Steeds meer laadpalen op schaarse parkeer­ruim­te bij kerk: ‘Ik kan er gewoon met mijn hoofd niet bij’

Met de auto een uitvaart of bruiloft bezoeken in de hervormde kerk Harmelen? Dat valt niet mee. Want van de schaarse parkeerruimte bij de kerk worden steeds meer plekken afgesnoept voor de plaatsing van laadpalen, stelt koster Wim Stoof, die op Facebook een noodkreet slaakte.