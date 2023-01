Niels (12) en Lindsay (13) staan te popelen om branden te blussen en mensen te redden: ‘Je moet het gevaar opzoeken’

Boormachi­ne over? Hier kun je nu klusspul­len ruilen: ‘Een boor gebruik je maar 20 minuten in je leven’

Ruilen is hip! De minibiebs en openbare kasten met bijvoorbeeld puzzels en planten schieten als paddenstoelen uit de grond. In Woerden kunnen nu zelfs klusspullen worden geruild. Is ruilen het nieuwe kopen?

22 januari