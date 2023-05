‘Niet aaien, aankijken of toespreken!’ Katja (51) roept op om haar hulphond te negeren: Waarom?

Gam­ma-baas Jan gaat als vrijwilli­ger aan de slag bij kringloop, en roept onderne­mers op zijn voorbeeld te volgen

Een bedrijfsleider van een bouwmarkt die als vrijwilliger in een kringloopwinkel aan de slag gaat. Gamma-baas Jan Bikkers doet het. Sterker nog: hij roept zijn collega-werkgevers in Woerden op hetzelfde te doen. ,,Hoe mooi is het als je als directeur een dagje in de kringloop mag staan?”