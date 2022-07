Niet één keer, niet twee keer, maar nu al dríe keer ingebroken in Tims winkel: ‘Doet mentaal wat met je’

Bierglazen, barkrukken en stoelen vlogen in het rond: celstraf­fen geëist tegen hooligans voor bestormen café

,,Echte voetbalsupporters, echte voetballiefhebbers, verafschuwen dit soort geweld. Dit heeft niets met voetbal te maken, dit is pure agressie.” Dat zei de officier van justitie dinsdag in de Utrechtse rechtszaal over de bestorming in januari 2020 van een café in Woerden waar Heerenveen-supporters op een tv-scherm naar de wedstrijd Feyenoord – SC Heerenveen keken.

