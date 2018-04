‘Niet te bevatten dat Rhodé er niet meer is'

Schaats- en Mutsmuseum De Hoef met pijn in het hart verkocht

17:31 Het Schaats- en Mutsmuseum in De Hoef is verkocht. Na een lange zoektocht is een nieuwe koper gevonden. En niet eens zover bij het huidige museum vandaan; Stichting De Zevensprong in Nieuwkoop wil de volledige collectie hebben om haar huidige aanbod verder uit te breiden. ,,Ik ben reuze blij dat het in de buurt blijft'', stelt een geëmotioneerde Toon van Kempen.