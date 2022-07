Nieuw! In deze supermarkt stop je zélf het geld in de kassa

Zelf je geld in de kassa van de supermarkt stoppen en automatisch je wisselgeld terugkrijgen. Het kan sinds kort bij Jumbo van Well in Woerden.

,,Het is even wennen voor de klanten, maar het gaat goed’’, zegt Marco Sneijder, de bedrijfsleider van deze Jumbo-vestiging in winkelcentrum Molenvliet. Helemaal nieuw is deze manier van afrekenen niet, denk ik. ,,Volgens mij zijn er een stuk of tien Jumbo’s in het land waar het er al is.’’

De nieuwe afrekenmogelijkheid is in de vestiging in Molenvliet gekomen bij de recente verbouwing tussen half juni en afgelopen dinsdag. De twee reguliere kassa’s en die bij de servicebalie zijn voorzien van wat het ‘gesloten contanten kassa systeem’ wordt genoemd.

De klant legt nog steeds zijn boodschappen op de rolband om die te laten scannen door de kassière. Alleen het afrekenen gaat anders. Het contante geld wordt niet overhandigd aan de kassamedewerker, maar wordt in een machine gestopt. Op een scherm is te zien hoeveel geld is ingeworpen. Het apparaat accepteert papier- en muntgeld. In een bakje ernaast komt automatisch het eventuele wisselgeld tevoorschijn. Voor wie moeite heeft met deze nieuwe manier van contant afrekenen, is hulp in de buurt.

Veiliger

,,Het is een stuk veiliger voor onze medewerkers’’, zegt Sneijder. ,,Zij komen niet meer met contant geld in aanraking. Ze kunnen er niet meer bij. We zijn er superblij mee.’’

De verbouwde supermarkt heeft ook elf zelfscankassa’s waar de boodschappen contactloos of met de bankpas kunnen worden afgerekend. Een trend die in veel supermarkten en andere winkels steeds vaker te zien is. Toch zijn er altijd nog mensen die toch graag met contant geld afrekenen. ,,Dat kan dus nog steeds, maar het is op deze manier wel een stuk veiliger.’’

