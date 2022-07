Nieuw verzet tegen zoeken naar olie- en gasvelden: ‘Je moet er toch niet aan denken dat drinkwater in gevaar komt?’

Er was weer eens ‘iets’ rond Vermilion en gaswinning te doen. Hoe zit dat? Is er wellicht nieuws over de gasvelden bij Papekop en Hoenkoop? Elias Bom van de stichting Laat Woerden Niet Zakken praat je bij.

,,We hadden deze week een zitting bij de rechtbank. Dat ging niet over Papekop en Hoenkoop, maar wel over een andere belangrijke kwestie. Net als de twee provincies en pakweg vijftien gemeenten heeft onze stichting bezwaar gemaakt tegen de verlenging van een vergunning voor Vermilion. Met die opsporingsvergunning mogen ze in de hele provincie Utrecht naar olie- en gasvelden zoeken. Dat is een gigantisch gebied van liefst 1100 vierkante kilometer. Het Ministerie van Economische Zaken wilde die verlopen vergunning zonder bezwaarmogelijkheid verlengen. Dat was bij ons tegen het zere been.’’

Quote Drinkwater is de laatste jaren best een issue geworden, denk maar aan Oost-Nederland, waar een tekort dreigde Elias Bom, stichting Laat Woerden Niet Zakken

Waarom ligt dat zo gevoelig?

,,De provincies hebben tien jaar geleden, toen die vergunning werd aangevraagd, al gezegd dat ze dit liever niet wilden. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de drinkwaterwinning. Drinkwater is de laatste jaren best een issue geworden, denk maar aan Oost-Nederland, waar een tekort dreigde. Je moet er toch niet aan denken dat de levering van drinkwater hier in gevaar komt, omdat vlak naast zo’n wingebied olie en gas worden opgeboord? (het boren kan de kwaliteit van het drinkwater aantasten, red.) En zo zijn er meer inzichten veranderd, bijvoorbeeld rond duurzaamheid, natuur en milieu, de leefomgeving. De vraag is wat ons betreft dan ook of het ministerie zo’n vergunning zomaar zonder inspraak mag verlengen.’’

En, hoe loopt dit af? Heeft de rechter iets laten doorschemeren?

,,Het is altijd koffiedik kijken hoe het balletje rolt. Wel was de rechtbank flink aan het zagen: het ministerie moest heel wat uitleggen. Maar ook aan ons werden de nodige pittige vragen gesteld. Het is dus spannend. Ik schat in dat het al snel september is vóór we meer weten.’’

