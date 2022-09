Nieuwbouw komt niet van de grond in Harmelen, tot Mariannes verdriet: ‘Het is mijn dorp, ik wilde niet weg’

Gras soms echt groener aan de overkant; bouwvergun­ning buurgemeen­te kan zomaar helft goedkoper zijn

Je eigen huis bouwen? Doe het vooral in Waddinxveen of Zuidplas. En wie z’n bestaande huis wil verspijkeren moet hopen dat ‘ie niet in West-Utrecht woont. De reden: de kosten voor een vergunning liggen daar veel hoger.

