Nieuwbouw of verbouw? Inwoners De Ronde Venen mogen het zeggen in een referendum

De Ronde Venen wil een nieuw gemeentehuis. De vraag is of het huidige aan het Raadhuisplein verbouwd moet worden of dat er een nieuw gebouw moet komen bij het zwembad in Mijdrecht. Inwoners mogen in maart volgend jaar via een referendum hun voorkeur uitspreken.

Het gemeentehuis voldoet niet aan de eisen van de huidige tijd en is niet toekomstbestendig. ,,Niets doen is geen optie, we moeten een knoop doorhakken’’, zegt wethouder Cees van Uden. ,,Aanpassingen zijn nodig om het gemeentehuis weer het kloppende hart van de gemeente te maken. Een plek voor ontmoeting, waar maatschappelijke organisaties samenwerken, waar we inwoners en ondernemers goed kunnen ontvangen en waar medewerkers een plek hebben die voldoet aan de eisen van deze tijd.’’

Het stadsbestuur heeft beide scenario’s uitgewerkt in een notitie. In het eerste scenario komt het nieuwe gemeentehuis naast het parkeerterrein bij het zwembad in Mijdrecht. Het oude deel van het stadhuis aan het Raadhuisplein gaat dan plat en maakt plaats voor woningbouw (ongeveer 70 huizen). De begane grond van het nieuwe deel van het gemeentehuis (aan de Croonstadtlaan) blijft bestaan. De verdiepingen worden omgebouwd tot woningen. Hier bovenop kunnen eventueel nog twee extra bouwlagen worden toegevoegd.

Financieel weinig verschil

Ook in scenario 2 gaat het oude deel aan het Raadhuisplein tegen de vlakte. Daarvoor in de plaats komen ongeveer 35 woningen in vier woonlagen. Op de begane grond is ruimte voor publieke of maatschappelijke functies, zoals de bibliotheek. Op het nieuwe deel van het gemeentehuis komen twee verdiepingen. Deze worden gebruikt om de functies die nu nog in de oudbouw zijn ondergebracht (zoals de raadzaal) een nieuwe plek te geven.

Beide scenario’s ontlopen elkaar financieel niet veel, heeft de gemeente berekend. De eerste optie kost 24 miljoen euro. De tweede 22,4 miljoen euro. Daar staat tegenover dat er bij scenario 1 meer ruimte is voor woningbouw en er dus meer opbrengsten zijn.

De gemeenteraad buigt zich in oktober over de beide scenario's.

