Nieuwe aanhouding voor schietpartij na vip-feest in The Harbour Club Vinkeveen

Op het parkeerterrein van The Harbour Club, vlakbij afslag Vinkeveen van de A2, werd in maart meermaals geschoten. Daarbij vielen meerdere gewonden, waaronder het beoogde doelwit van de liquidatiepoging. Een van de andere gewonden, een 27-jarige man, overleed later in het ziekenhuis. Hij was volgens justitie medepleger van de poging tot liquidatie.

Vuur openen

De politie verrichtte direct na de schietpartij zes aanhoudingen. Een van de arrestanten, Hassan A. (21), zit nog vast, zo was op 17 juni de uitkomst van een voorbereidende zitting in de strafzaak tegen hem. A. zat in de auto met twee inzittenden die in de bewuste nacht het parkeerterrein opreed, langs de hotelentree naar de feestlocatie even verderop. Een van hen - de later overleden 27-jarige man - stapte uit en opende het vuur toen het beoogde doelwit zich liet zien.