Nieuwe buurtbussen met lage instap, maar schoon zijn ze nog niet

Helemaal naar Utrecht voor borstkan­ker­check, is dat teveel gevraagd?

In Nederland kan je gratis naar de ‘borstenbus’ om te checken of je borstkanker hebt. Je borsten worden dan geplet tussen twee plexiglas plaatjes en er wordt gekeken of je tumoren hebt. Geen pretje, maar hopelijk ben je er dan in een vroeg stadium bij en is je kans om te genezen veel groter dan als je er pas achter komt als de knobbel al te voelen is. Of nog erger, als je al uitzaaiingen hebt.

