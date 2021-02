Nieuwe heup of knie? Robotarm Mako doet de operatie

De robotarm maakt zich al verdienstelijk bij operaties aan de prostaat, nier en darm. Sinds een paar weken kan ook de knie aan dit rijtje worden toegevoegd en binnenkort dus ook de heup. Een innovatieve robotarm, de Mako, helpt orthopeden om protheses nóg preciezer te plaatsen. Het St. Antonius is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die gebruikmaakt van deze robot.

Het grote voordeel van opereren met de robotarm is dat je er nóg nauwkeuriger mee kunt werken, zegt Diyar Delawi, orthopedisch chirurg in het St. Antonius. De robotarm helpt om het implantaat op de graad nauwkeurig op de juiste plek te plaatsen. Met als gevolg een kleinere kans op complicaties, minder pijn en een sneller herstel na de operatie.

De meest voorkomende aanleiding voor een knieprothese is artrose, waarbij het gewrichtskraakbeen beschadigd of weggesleten is. Inmiddels is de eerste patiënt geopereerd met de robotarm en kreeg een prothese. De Mako gaf tijdens de operatie een live driedimensionaal beeld, wat de knie nog preciezer in beeld bracht. De robot voert de operatie niet zelfstandig uit. De orthopedisch chirurgen sturen de robot aan.