Nieuwe maand, nieuwe plannen: 4 x leuke dingen doen in Woerden

Provincia­le Staten- en Water­schaps­ver­kie­zin­gen 2023: dit moet je weten

Woensdag – 15 maart 2023 – gaan we met z’n allen richting de stembus voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Lekker boeiend… of toch wel? We leggen nog even kort uit waarom het belangrijk is om te stemmen én we hebben een handig tooltje dat jou helpt met stemadvies.