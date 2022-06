Nieuwe poging houtstook aan banden te leggen in Woerden

Er komt een nieuwe poging het stoken van houtkachels in Woerden aan banden te leggen. Vijf partijen in de raad willen dat de gemeente te rade gaat bij de omgevingsdienst ODRU en gemeenten waar de stookbeperking wel succesvol is ingevoerd.

Afgelopen december sneuvelde een initiatiefvoorstel van Wilma de Mooij van toen nog WeDo Politiek in de raadsvergadering. Een stookverbod voor bepaalde uren van de dag was volgens B en W niet uitvoerbaar. Het ging De Mooij om stookvensters die opgenomen zou moeten worden in de algemeen plaatselijke verordening APV: geen houtstook overdag en tijdens het koken, maar desnoods alleen in de loop van de avond. B en W zeiden dat zo’n verbod in de APV in strijd zou zijn met landelijke regelgeving. Landelijk is er geen verbod op houtstook.

Handvatten

D66, Progressief Woerden, Splinter, Inwonersbelangen en Sterk Woerden willen het nu over een andere boeg gooien. In het najaar moeten B en W laten weten welke handvatten de ODRU kent om stoken op bepaalde uren toch tegen te gaan. Ook andere gemeenten in het Utrechtse zijn daar al mee bezig. De overlast van houtkachels, aldus de vijf partijen, moet aangepakt worden en B en W moeten daar vooral pragmatisch en praktisch te werk gaan. In de raadsvergadering van komende donderdag dienen ze een motie in met die strekking.

De overlast bestaat al jaren, maar kreeg begin vorig jaar extra aandacht door het verhaal van Woerdenaar Maarten van Schaik. Hij en zijn vrouw Tiny, woonachtig aan de ‘s-Gravensloot, gaven aan dat hun woongenot de laatste paar jaar was verminderd door de oprukkende houtkachels in de naburige woonwijken, met name het Schilderskwartier. ,,Daar is voor een aantal bewoners de houtkachel zowat hoofdverwarming geworden. Ze branden vrijwel elke dag en elke dag ook steeds langer, al vanaf het begin van de middag’’, zei hij in een interview in AD Groene Hart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.