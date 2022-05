Niki zingt over de concentratiekampen, maar wil méér over Joden vertellen dan alleen de holocaust

‘Mijn liefste wat is ze mooi met een kammetje in het haar. Niemand heeft geweten dat ze zó mooi is. Meisjes van Auschwitz, meisjes van Dachau, hebben jullie mijn liefste soms gezien?’ Het is een van de indrukwekkende (vertaalde) teksten van de Mauthausen Cyclus, geschreven door de vorig jaar overleden Griekse componist Mikis Theodorakis. Hij zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Griekse verzet en componeerde na de oorlog muziek op de gedichten van de Griekse Mauthausen-overlever Iakovos Kambanellis.