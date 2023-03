Nog dit jaar asielzoekerscentrum ergens in Woerden; COA zoekt geschikte plek

Oudewater is klauwen met geld kwijt aan ‘wob-verzoeken’

Een flinke toename van verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo, voorheen Wob) kost Oudewater handenvol geld. De teller staat al op 25.000 euro. ,,Het is niet in te schatten of het verder zal toenemen’’, houdt burgemeester Danny de Vries de gemeenteraad voor.