Nog eens 55 woningen erbij in Woerden (en hier komen ze)

In de directe omgeving maken er al meer kantoorgebouwen plaats voor woningen. Zo zijn er 265 appartementen in aanbouw of al bewoond in het plan De Houttuin (Houttuinlaan) en 72 appartementen in De Molenhoek/The Mill (Zaagmolenlaan). Ook zijn er vergevorderde plannen voor woningbouw op de Watermolenlaan 1 en Zaagmolenlaan 4. In totaal is er in Nieuw-Middelland ruimte voor zo’n 1800 tot 2400 woningen.