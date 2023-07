Nog geen duidelijkheid over precieze aanklacht tegen Kamerikse (53) die is opgepakt na ‘uitbuiting’

met video Uniek middel­eeuws zwaard lag 13 jaar lang tussen het oud ijzer in een werkplaats: ‘Het is een absurd verhaal’

Dertien jaar lang lag een honderden jaren oud zwaard onder een werkbank in een schuur in de regio van Utrecht. Gevonden bij baggerwerkzaamheden in de buurt van kasteel De Haar. ,,Het is een absurd verhaal”, zegt archeoloog Nils Kerkhoven, die onderzoek deed naar het bijzondere object.