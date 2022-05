Nog nooit kreeg boer Koos zó veel geld voor liter melk, toch is hij niet blij: ‘Prijs in super gaat omhoog’

Deze jongeren maken voorstel­ling over bombarde­ment op Oekraïens theater: ‘Konden we niet laten liggen’

Met andere ogen naar je eigen woonplaats kijken als je weet wat daar in oorlogstijd heeft afgespeeld. Dat is het doel van Theater Na de Dam. In Woerden doen woensdag twaalf jongeren mee aan de voorstelling die actueler is dan ooit.

