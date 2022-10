Nog veel werk te doen voor nieuwe ‘afvalboa’: ‘Wij vinden nog steeds rommel in het park’

Doorfiets­rou­te heeft zoveel voordelen (gezond voor ons, minder auto’s op de weg) maar aanleg vlot niet

Forenzen in het Groene Hart moeten meer gaan fietsen naar hun werk, want dat is gezond en zorgt voor minder auto’s op de weg. Een belangrijk middel hiervoor is volgens gemeenten en provincies de aanleg van snelfietsroutes, maar erg vlot gaat het allemaal nog niet.

8 oktober