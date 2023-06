Oasen gebruikt gloednieuwe manier van waterzuiveren

indebuurt.nl Mysterie opgelost: Waar dienen die haken op het dak van het stadsmuse­um voor?

Heb jij het dak van het stadsmuseum al wel is goed bekeken? Zo niet, zeker is doen. Er is altijd weer iets bijzonders te zien. Wat doen bijvoorbeeld al die haken toch op de schuine daken van het oude stadhuis? We zochten het voor jullie uit.