Oeps! Handrem vergeten, camper rolt het water in

Als Evert op zijn sterfbed ligt, doet Linda hem nog één belofte: een paar seconden later overlijdt hij

Haar terminale man bereikte miljoenen Nederlanders met een foto in een roze balletjurk. In een ‘open brief’ luchtte de toen nog onbekende Evert zijn hart over kanker, zijn kinderen en de toekomst. Nu is hij er niet meer. Weduwe Linda Muis-Dorrestein (41) blijft achter met vier kinderen. ,,Soms app ik hem, ook al weet ik dat er geen reactie komt.”

3 juli