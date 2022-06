OM: Hassan A. (21) stond al uren voor schietpartij bij peperduur vip-feest op de uitkijk

column Flitspalen op de Holland­baan: welk probleem wordt hier nu eigenlijk opgelost?

Pas op! We krijgen flitspalen op de Hollandbaan in Woerden. Dit is een lapmiddel om het door de herinrichting gecreëerde probleem op te lossen. Die palen zullen een hoop geld opleveren. Want wie rijdt er nooit eens een paar kilometer te hard?

16 juni