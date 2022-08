Om je vingers bij af te likken: bij dit eetfestijn geniet je vrijdag van de beste restaurants uit de regio

Nee, foodtrucks of tuktuks komen er absoluut niet in in het centrum met toepasselijke namen als Peperstraat en Visbrug. Daarin is de Oudewaterse Patrick van Klaveren, voorzitter van Pracht aan de Gracht, zeer uitgesproken: ,,We zijn geen parkeerplaats, er mogen alleen goede restaurants zijn. Het moeten restaurants zijn uit Oudewater of omgeving die hun beste kunnen aanbieden per hapje in een kraampje dat geheel in stijl is aangekleed door de organisatoren van Pracht aan de Gracht zelf.’’