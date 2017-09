OM leraar uit Wilnis met kinder- en dierenporno terug in de gevangenis

Wegens het bezit en verspreiden van kinderporno en dierenporno is tegen de 55-jarige ontslagen leraar Joseph G. vandaag een jaar cel geëist waarvan de helft voorwaardelijk. De officier van justitie eiste ook een verbod om met kinderen te werken voor G., die tegenwoordig in Amsterdam woont.

Het computeradres van de verdachte dook dit voorjaar op in een Amerikaans onderzoek naar kinderporno. De politie stond op 27 maart in Wilnis bij G. op de stoep. De toenmalig Wilnisser gaf toe dat hij met een uitwisselprogramma kinderporno had gedownload. De politie nam een notebook en een usb-stick in beslag met duizenden plaatjes. De politie ontdekte dat de verdachte zich kon vermommen om onder een valse identiteit met kinderen te chatten. G. werd geconfronteerd met chatgesprekken waarin dit leek te gebeuren. Maar G. ontkende dat hij zich persoonlijk met minderjarigen had ingelaten. Op de zitting wilde G. er niets over zeggen en de officier kon het niet bewijzen.

Per ongeluk

De officier vond het vooral ernstig dat G. de kinderporno liefst 4 jaar lang heeft gedownload. ,,U zoekt de zwaarste kinderporno”, zei de officier tegen de verdachte. Maar G. hield vol dat hij al die kinderporno niet bewust had gezocht, veel was per ongeluk meegekomen.

De verdachte is door deze zaak zijn huwelijk en zijn baan als leraar kwijt geraakt. Hij vertelde dat het leraarschap zijn roeping was. G. is wel na twee maanden uit voorarrest vrijgelaten. Hij is met de reclassering aan de slag gegaan. G. is dwangmatig, maar er is geen seksuele stoornis ontdekt bij de verdachte. G. beloofde aan de rechtbank dat hij zijn psychiatrische behandeling vrijwillig zal voortzetten. Hij heeft geld gedoneerd voor de kinderen die het slachtoffer zijn geworden van de makers van kinderporno. De officier was daar blij mee. Ze vond toch dat G. nog een paar maanden terug zou moeten naar de cel. De verdediging vroeg om een straf gelijk aan het voorarrest en een werkstraf.